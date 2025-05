Mediana indica impacto de -1 pp no PIB dos EUA em 2025, por tarifas, mostra QPC

Brasília, 16 – A mediana do Questionário Pré-Copom (QPC) do Banco Central de maio indica que a guerra comercial deflagrada pelo tarifaço dos Estados Unidos deve retirar até 1 ponto porcentual (pp) do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2025. Ao todo, 70% desse impacto já foi incorporado às projeções, segundo os analistas respondentes.

Em 2026, a estimativa intermediária sugere impacto negativo de 0,5 ponto no PIB americano, com 0,4 ponto já incorporado às estimativas. A mediana do QPC para o PIB dos EUA este ano caiu de 2,0% para 1,3%. Para o próximo, recuou de 2,0% para 1,5%.

As projeções foram enviadas pelos economistas antes do anúncio da trégua na guerra tarifária entre Estados Unidos e China, na segunda-feira, 12. As chamadas “tarifas recíprocas” entre os países foram reduzidas por 90 dias.

Também antes de a medida ser divulgada, as medianas do QPC apontavam que a guerra comercial teria impacto negativo de 0,5 ponto no PIB da China este ano, e de 0,3 ponto no próximo. Segundo os economistas, todo o impacto para 2025 foi incorporado nas projeções. Para 2026, apenas 0,1 ponto foi incorporado.

A mediana do questionário para o crescimento do PIB chinês este ano caiu de 4,5% para 4,2%. Para 2026, de 4,2% para 4,0%.

As medianas para a inflação dos EUA em 2025 e 2026 passaram de 2,8% para 3,2%, e de 2,4% para 2,5%, respectivamente. Para a China, a estimativa intermediária para este ano passou de 0,7% para 0,4%, enquanto a projeção para 2026 foi mantida em 1%.

A projeção do QPC para a taxa dos Fed Funds no fim de 2025 foi mantida em 3,75%. Para o fim de 2026, passou de 3,50% para 3,25% A estimativa para a taxa da T-Note de dez anos no fim deste ano passou de 4,20% para 4,17% e, para o fim de 2026, foi mantida em 4,0%.

Estadão Conteúdo