Maduro canta ‘Don’t Worry, Be Happy’ em meio a tensão com EUA

FOLHAPRESS

Em meio à escalada na tensão militar com os Estados Unidos, o ditador Nicolás Maduro cantou “Don’t Worry, Be Happy”, conhecida música de Bobby McFerrin de 1988, durante um evento com apoiadores na tarde de quarta-feira (10) em Caracas.

“Aos cidadãos americanos que são contra a guerra, respondo com uma canção muito famosa”, disse o líder chavista antes de começar a cantar a música, cuja letra significa “não se preocupe, seja feliz”.

“Não à guerra, sejam felizes. Não, não à guerra louca, não, sejam felizes”, emendou, com a melodia de reggae tocando. O episódio ocorreu no mesmo dia da cerimônia de entrega do Nobel da Paz para a sua principal opositora, María Corina Machado, em Oslo, na Noruega.

Ela, que vive na clandestinidade, desafiou uma ordem do regime que a impedia de sair do território. María Corina havia planejado chegar à capital norueguesa para a cerimônia, mas precisou ser representada pela filha Ana Corina Sosa Machado devido a atrasos na viagem.

Na noite de quarta, as Forças Armadas americanas capturaram um petroleiro em águas próximas à costa da Venezuela. Plataformas de rastreamento apontam que a última viagem da embarcação foi entre o porto de Basra, no Iraque, e Georgetown, capital guianense.

A Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, tem uma economia dependente de exportações dessa commodity. Em resposta, Maduro afirmou em comunicado que o país “exige o fim da intervenção brutal e ilegal dos Estados Unidos”.

Trump, questionado sobre o que aconteceria com o navio e sua carga de petróleo venezuelano, respondeu: “Acho que vai ficar conosco”.

Nesta quinta (11), María Corina falou com jornalistas e disse que recebeu ajuda do governo de Donald Trump para sair da Venezuela e embarcar até Oslo.

“Não posso dar detalhes porque pessoas poderiam ser prejudicadas. O regime tentou fazer de tudo para impedir que eu viesse. Eles não sabiam onde eu estava na Venezuela. Era difícil me deterem”, afirmou a venezuelana durante uma conversa com jornalistas. “E sim, eu recebi ajuda do governo dos EUA.”