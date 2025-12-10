Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia “para tentar avançar”.
A ligação durou 40 minutos, segundo Macron. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.
Segundo a mesma fonte, os dirigentes discutiram os “últimos acontecimentos” relacionados à “mediação empreendida pelos Estados Unidos e aplaudiram os seus esforços para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e pôr fim às matanças”.
“Esse trabalho intenso continua e continuará nos próximos dias”, acrescentou o Eliseu. Os líderes “concordaram que se trata de um momento crítico para a Ucrânia, para o seu povo e para a segurança comum da região euro-atlântica”, indicou a Presidência francesa.
Os três líderes europeus se reuniram na segunda-feira em Londres com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para expressar seu apoio, enquanto Washington pressiona Kiev a fazer concessões para pôr fim à guerra com a Rússia.
Macron e Starmer também presidirão uma nova reunião na quinta-feira, por videoconferência, da “coalizão de voluntários”, que reúne países que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a fornecer “garantias de segurança” como parte de um possível cessar-fogo ou acordo de paz.
AFP