Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

Conversa de 40 minutos reuniu presidente francês, mandatário americano e chefes de governo do Reino Unido e da Alemanha

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 12h54

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia “para tentar avançar”.

A ligação durou 40 minutos, segundo Macron. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.

Segundo a mesma fonte, os dirigentes discutiram os “últimos acontecimentos” relacionados à “mediação empreendida pelos Estados Unidos e aplaudiram os seus esforços para alcançar uma paz sólida e duradoura na Ucrânia e pôr fim às matanças”.

“Esse trabalho intenso continua e continuará nos próximos dias”, acrescentou o Eliseu. Os líderes “concordaram que se trata de um momento crítico para a Ucrânia, para o seu povo e para a segurança comum da região euro-atlântica”, indicou a Presidência francesa.

Os três líderes europeus se reuniram na segunda-feira em Londres com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para expressar seu apoio, enquanto Washington pressiona Kiev a fazer concessões para pôr fim à guerra com a Rússia.

Macron e Starmer também presidirão uma nova reunião na quinta-feira, por videoconferência, da “coalizão de voluntários”, que reúne países que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a fornecer “garantias de segurança” como parte de um possível cessar-fogo ou acordo de paz.

AFP

