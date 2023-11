Lula lamenta morte de portugueses em Gaza e cobra urgência em repatriações

Três portugueses morreram nesta quarta-feira (15) em um bombardeio no sul de Gaza, segundo informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros português

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O presidente Lula lamentou a morte de três civis portugueses em Gaza e cobrou rapidez nas repatriações de cidadãos estrangeiros.

Lula enviou uma mensagem de pesar ao governo e ao povo de Portugal “pela trágica notícia da morte de três civis daquele país em bombardeio no sul da Faixa de Gaza”.

O presidente brasileiro também reforçou a urgência na repatriação de estrangeiros, e usou como exemplo o caso dos 32 brasileiros e parentes trazidos ao Brasil no início da semana.

“Os civis de muitos países correm risco de vida e precisam ter atendido, no mais breve prazo possível, seu direito de repatriação, a exemplo do que ocorreu com os 32 brasileiros e familiares que já se encontram no Brasil”, disse o Presidente Lula.