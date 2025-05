Líder da ultradireita de Portugal passa mal durante comício e é levado a hospital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O líder da direita portuguesa André Ventura, presidente do Chega, passou mal durante um comício em Tavira, em Portugal, e foi encaminhado a um hospital de ambulância.

Segundo o jornal português Público, Ventura está bem e está consciente e deve realizar exames complementares esta noite.

André Ventura, do ultradireitista Chega Miguel Riopa AFP Um homem em um terno escuro está em pé, segurando uma garrafa de água e fazendo um gesto com a mão, como se estivesse abrindo a garrafa. Ao fundo, há um painel com a palavra ‘SALVAR PORTUGAL’ e o logotipo do partido ‘CHEGA’. O ambiente parece ser um evento político ao ar livre, com árvores visíveis ao fundo.