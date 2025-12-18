Levamos paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira, 17, que seu governo levou “paz ao Oriente Médio pela primeira vez em 3.000 anos”, ao fazer um balanço da política externa durante discurso transmitido pela Casa Branca.

Trump também disse que “encerrou oito guerras em dez meses” e afirmou ter evitado a escalada de conflitos maiores, inclusive envolvendo o Irã. Segundo o presidente, a postura adotada por seu governo funcionou como fator de dissuasão, ao “reduzir o risco de confrontos armados e impedir novas guerras”.

O presidente reiterou que os Estados Unidos têm hoje “o Exército mais poderoso do mundo” e disse que, como forma de reconhecimento, militares americanos receberão um “dividendo de guerra” ainda antes do Natal. De acordo com Trump, o pagamento será viabilizado pela arrecadação obtida com tarifas.

Ainda no discurso, Trump citou o combate aos cartéis de drogas como parte da estratégia de segurança nacional. Segundo ele, seu governo “quebrou o domínio” dessas organizações, que estariam “envenenando e destruindo” o país.

Cogitava-se que Trump pudesse anunciar, no discurso, uma invasão à Venezuela. Na terça-feira, ele ordenou o bloqueio total de todos os petroleiros sancionados que entram e saem do país e a designação do regime de Nicolás Maduro como organização terrorista estrangeira. Trump, no entanto, não fez qualquer menção ao tema.

Estadão Conteúdo