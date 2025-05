Kremlin afirma que Putin não vai à Turquia negociar com a Ucrânia

Moscou, 14 – O presidente russo, Vladimir Putin, não comparecerá às negociações de paz com a Ucrânia em Istambul nesta quinta-feira, 15. Nesta quarta, 14, o Kremlin confirmou o envio de uma equipe de nível inferior para os primeiros contatos diretos entre os dois países após mais de três anos de guerra.

Após cinco dias de suspense, Putin rejeitou a proposta do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, para um encontro presencial entre eles. Além do presidente russo, o chanceler Serguei Lavrov e o assessor de política externa Yuri Ushakov não estarão presentes, apesar de terem liderado rodadas anteriores de negociações com os EUA.

A delegação russa será comandada por Vladimir Medinski, um assessor linha-dura de Putin que liderou a única rodada anterior de negociações diretas entre Rússia e Ucrânia, em 2022.

No sábado, 10, Putin sugeriu a reunião como uma contraproposta ao cessar-fogo de 30 dias proposto por Kiev e seus aliados. Zelenski prometeu comparecer pessoalmente e desafiou Putin a aparecer.

Pressão

As negociações na Turquia serão as primeiras entre russos e ucranianos desde março de 2022, um mês após o início da invasão da Ucrânia. Zelenski alertou que a ausência de Putin seria interpretada como falta de vontade dele de alcançar a paz. “A Ucrânia está pronta para qualquer forma de negociação e não temos medo de reuniões”, disse.

Nas últimas semanas, a Ucrânia pediu ao Brasil e à China que tentassem convencer a Rússia a aceitar o cessar-fogo de 30 dias, para então dar início às negociações. Na sua visita a Moscou, no fim de semana, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu que Putin viajasse à Turquia para se encontrar com Zelenski.

Ontem, ao voltar da China e fazer escala em Moscou, Lula telefonou para Putin e reforçou o pedido. Em mensagem divulgada ontem, Zelenski acusou a Rússia de prolongar a guerra e agradeceu aos países que estão pressionando para que o Kremlin encerre os bombardeios e comece a negociar.

Na terça-feira, 13, em declaração conjunta em Pequim, Lula e Xi Jinping expressaram apoio às negociações e defenderam o diálogo como “única forma de pôr fim ao conflito”. Brasil e China têm laços estreitos com Moscou. O documento, no entanto, não citou o cessar-fogo ou as garantias de segurança para Ucrânia.

Putin e Zelenski se encontraram apenas uma vez, em 2019, e Moscou repetidamente retratou o líder ucraniano como ilegítimo. Se aceitasse negociações diretas com o ucraniano, o presidente russo poderia acabar legitimando seu governo e passar a impressão de ter cedido às exigências de Zelenski.

Impasse

Milhares de pessoas morreram e milhões foram forçadas a fugir de suas casas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Atualmente, os militares russos controlam cerca de um quinto da ex-república soviética, incluindo a Península da Crimeia, anexada em 2014.

Quando retornou à Casa Branca, em janeiro, Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia de mandato. Desde então, ele vem exercendo intensa pressão, mas nos últimos dias expressou frustração, especialmente depois que a Rússia rejeitou uma proposta de cessar-fogo de 30 dias.

Antes da confirmação de que Putin não participaria do encontro, o presidente americano disse que poderia viajar para a Turquia. Diante da ausência do alto escalão do governo russo, a Casa Branca confirmou ontem que Trump não irá a Istambul. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

Estadão Contéudo