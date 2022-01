Kate Middleton comemora 40 anos e novas fotos da duquesa são divulgadas

Os retratos foram feitos pelo fotógrafo de moda Paolo Roversi, que já trabalhou com Naomi Campbell e Kate Moss

Kate Middleton comemora 40 anos neste domingo (9) com o lançamento de três novas fotos divulgadas nas contas oficiais da família real nas redes sociais. A duquesa de Cambridge usa diferentes vestidos da marca de luxo Alexander McQueen, também responsável pelo seu vestido de casamento.

Os retratos foram feitos pelo fotógrafo de moda Paolo Roversi, que já trabalhou com Naomi Campbell e Kate Moss. Segundo o The Guardian, Roversi descreveu que fotografar Kate foi um “momento de pura alegria”. “Fiquei emocionado com a sua recepção calorosa e amigável e encantado com os seus olhos brilhantes que refletiam a beleza da sua alma, e o seu sorriso que revelava a generosidade do seu coração”, disse Roversi. Ele acrescentou que a energia positiva da duquesa “pode levar esperança para o mundo inteiro”.

Na imagem em que Kate está com um vestido vermelho de um ombro só, ela usa brincos emprestados pela rainha Elizabeth 2ª. Nas outras duas fotos, ela usa brincos que foram da sogra, a princesa Diana (1961-1997).

As três imagens vão fazer parte do acervo permanente da National Portrait Gallery. De acordo com o The Guardian, a mulher do príncipe William vai comemorar o aniversário com a família em Norfolk, Reino Unido.