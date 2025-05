Justiça dos EUA ordena ao serviço de imigração libertar cientista russa de Harvard

Uma juíza federal dos Estados Unidos determinou nesta quarta-feira (28) a liberdade condicional de uma cientista russa que trabalhava na Universidade de Harvard, que fugiu da Rússia por temor de perseguição política e era alvo de deportação pela administração de Donald Trump.

Kseniia Petrova, pesquisadora da Faculdade de Medicina de Harvard, foi presa por efetivos do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês) em fevereiro no aeroporto de Boston, quando voltava de uma viagem a Paris. Foi acusada de não declarar as amostras biológicas que levava na bagagem.

As autoridades americanas lhe informaram que seu visto tinha sido revogado e que seria deportada para a Rússia. Posteriormente, ela foi transferida para um centro de detenção administrado pelo ICE no estado da Louisiana.

Christina Reiss, juíza federal do estado de Vermont, ordenou ao ICE a libertação da cientista antes de uma futura decisão de mérito sobre o seu visto.

Em 14 de maio, foram apresentadas acausações criminais contra Petrova por contrabando, que contempla uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares (R$ 1,42 milhão).

“Demonstramos na audiência que Kseniia não é um perigo para a sociedade, não representa um risco de fuga e não deve estar em um centro de detenção de imigrantes”, declarou seu advogado, Greg Romanovsky, em comunicado, após a decisão judicial.

Agora, a cientista russa deve ser levada de volta a Boston para esperar por uma nova audiência sobre sua prisão, desta vez devido às acusações de contrabando.

