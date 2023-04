Juiz da Suprema Corte dos EUA justifica ‘favores’ recebidos de bilionário

“Harlan e Kathy Crow são parte dos nossos melhores amigos”, disse Clarence Thomas, em um comunicado

O juiz mais conservador da Suprema Corte americana, Clarence Thomas, defendeu nesta sexta-feira (7) as inúmeras viagens e férias de luxo financiadas por mais de duas décadas por um “amigo” bilionário, conhecido por suas doações ao Partido Republicano.

Cruzeiros em megaiates, voos em jatos particulares… O juiz de 74 anos está no centro de uma polêmica desde as revelações do ProPublica sobre os favores que aceitou do empresário Harlan Crow, sem declará-los.

“Harlan e Kathy Crow são parte dos nossos melhores amigos”, disse Clarence Thomas, em um comunicado.

“Como fazem os amigos, nós os acompanhamos em várias viagens”, acrescentou.

O decano da Suprema Corte alega “não ter tido” conhecimento das regras que regem as declarações relativas a este tipo de favores.

Após essas revelações, os congressistas democratas pediram a “renúncia imediata” do magistrado.

© Agence France-Presse