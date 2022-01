Israel planeja começar vacinação de bebês contra Covid-19 em abril

“Minha expectativa é que, quando a doença se tornar endêmica, as vacinas contra covid-19 se tornem parte do calendário regular de vacinação”, disse

A vacina contra Covid-19 deverá ser aplicada em crianças com 6 meses de idade ou mais a partir de abril em Israel.

A informação foi divulgada por Asher Shalmon, diretor de relações internacionais do ministério da saúde israelense, nesta semana, de acordo com o jornal local The Times of Israel.

No momento, a Pfizer conduz testes clínicos no país. Em dezembro, a companhia informou que a vacina para bebês tinha “demonstrado um perfil de segurança favorável” até então. A expectativa é que as crianças com menos de 5 anos recebam três mini-doses da vacina.

“As crianças frequentemente são menos afetadas do que os adultos pela covid-19, mas podem ter a doença por mais tempo e sofrer com efeitos colaterais graves, o que torna as vacinas importantes”, afirmou o epidemiologista Nadav Davidovitch, conselheiro do governo israelense na pandemia.

“Minha expectativa é que, quando a doença se tornar endêmica, as vacinas contra covid-19 se tornem parte do calendário regular de vacinação”, disse o especialista.

Neste sábado (15), várias cidades do Brasil deram início à vacinação de crianças com 5 anos ou mais.