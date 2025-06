Israel diz que foguetes foram disparados da Síria pela 1ª vez desde queda de Assad

Damasco, 03 – O exército israelense disse que dois foguetes foram disparados da Síria para áreas abertas nas Colinas de Golã, controladas por Israel, nesta terça-feira, 3, marcando a primeira vez que um ataque foi lançado a partir do território sírio desde a queda do ex-presidente Bashar al-Assad, em dezembro.

A mídia estatal da Síria informou que Israel bombardeou a zona rural ocidental de uma de suas províncias após o lançamento do foguete. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor de guerra com sede no Reino Unido, também relatou ataques aéreos israelenses que causaram “explosões violentas” ao redor da cidade de Quneitra e na zona rural de Daraa.

Um grupo que se autodenomina Brigadas Mohammed Deif – nome de um líder militar do Hamas morto por Israel em Gaza no ano passado – reivindicou o ataque em uma publicação no Telegram. O grupo apareceu pela primeira vez na mídia social alguns dias antes.

“Até agora, é apenas um canal do Telegram. Não se sabe se é um grupo real”, disse Ahmed Aba Zeid, um pesquisador sírio que estuda facções armadas no sul da Síria.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse em um comunicado que o país considera “o presidente sírio diretamente responsável por todas as ameaças e disparos” e alertou sobre uma “resposta completa” a ser dada “o mais rápido possível”.

“Afirmamos que a Síria não representa e não representará uma ameaça a nenhuma parte da região”, respondeu um comunicado do ministério das Relações Exteriores sírio.

Estadão Conteúdo