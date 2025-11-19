Israel ataca alvos do Hamas em Gaza e o acusa de violar a trégua

O Exército israelense anunciou, nesta quarta-feira (19), ataques contra alvos do Hamas na Faixa de Gaza em resposta a uma suposta violação do cessar-fogo por combatentes do movimento islamista palestino.

Segundo um comunicado do Exército, milicianos do Hamas atiraram contra tropas israelenses no sul da Faixa, sem que tenham sido registrados feridos.

A agência da Defesa Civil de Gaza informou à AFP, por sua vez, que 11 pessoas morreram nos ataques israelenses: seis na Cidade de Gaza, no norte do território, e outras cinco em Khan Yunis, no sul.

AFP