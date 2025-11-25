Irã executa homem em público por estupro; entenda

O Irã executou publicamente, nesta terça-feira, 25, um homem condenado por estuprar duas mulheres na província de Semnan, no norte do país. A execução ocorreu na cidade de Bastam.

As autoridades declararam que o homem “enganou duas mulheres e as estuprou mediante força e coerção”, usando “intimidação e ameaças” para incutir medo de danos à sua reputação. A identidade do condenado e a data da sentença não foram divulgadas.

A República Islâmica, que realiza esses procedimentos por enforcamento, é o país com o segundo maior número de execuções no mundo, depois da China, de acordo com organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional.

A maioria das execuções ocorre em prisões, embora enforcamentos públicos aconteçam ocasionalmente. /AFP