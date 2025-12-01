Insper anuncia nova prova para o vestibular 2026

Como já é de conhecimento de todos, durante a aplicação de nosso vestibular, identificamos que o caderno da Prova de Redação não foi entregue aos candidatos que fizeram a prova em São Paulo. O ocorrido foi devido a uma falha operacional da Fundação Vunesp, responsável pela elaboração e correção das questões, bem como da logística, impressão, distribuição e aplicação do exame.

Inicialmente, conforme informado em nota oficial pela Fundação Vunesp, somente a Prova de Redação seria remarcada exclusivamente para os candidatos inscritos na cidade de São Paulo, mantendo a validade da Prova Objetiva. No entanto, depois de avaliarmos com cuidado o ocorrido, essa decisão foi revista pelo Insper, em conjunto com a Fundação Vunesp. Após termos clareza sobre todos os fatos, o que naturalmente exige algum tempo e avaliação criteriosa, optamos pela difícil decisão de anular todas as provas (Prova Objetiva e Redação) realizadas em 30/11. Isso vale para todos os candidatos, tanto os que fizeram o exame em São Paulo quanto os de outras cidades. Assim, uma nova prova será realizada no dia 21/12, de 13h às 18h . Um processo justo demanda que todos tenham exatamente as mesmas condições, e isso infelizmente não aconteceu em relação ao tempo de prova. Com a nova prova, a isonomia fica garantida.

“A Fundação Vunesp assume a responsabilidade pela falha que impediu a aplicação da Prova de Redação em São Paulo. Pedimos desculpas pelo transtorno causado e estamos trabalhando junto ao Insper para assegurar a reaplicação da prova, com total respeito aos candidatos”, diz Henrique Monteiro, diretor de planejamento da Vunesp.

O Insper lamenta profundamente mais uma vez este ocorrido. Anular uma prova não é uma decisão fácil. Porém, o que faz do Insper uma instituição comprometida com a excelência é a coerência entre os valores, o discurso e a prática. Sabemos o impacto que uma situação como essa pode causar e reconhecemos que ela está muito distante do padrão de qualidade que buscamos manter em todos os nossos processos. Entendemos a frustração de quem se preparou durante todo o ano e, justamente por isso, nosso compromisso é garantir uma prova em igual condições para todos, especialmente num vestibular tão concorrido quanto o nosso.

“A instituição reforça seu compromisso inegociável com a qualidade e a seriedade de seus processos acadêmicos e lamenta que uma falha operacional externa tenha comprometido o andamento regular do vestibular” , diz Guilherme Martins, presidente do Insper. “Estamos trabalhando para oferecer todo o suporte aos candidatos e minimizar os danos já causados. A todos, nosso sincero pedido de desculpas.”

A Fundação Vunesp será responsável pelo ressarcimento das despesas de hospedagem e transporte dos candidatos que precisaram se deslocar para realizar a prova nas cidades previstas no edital. Os detalhes sobre o procedimento de reembolso, incluindo documentos necessários e prazos, serão divulgados em breve pela própria Fundação.

Reforçamos que o Insper dispõe de um canal de atendimento para esclarecer dúvidas gerais dos candidatos, que funciona das 9h às 18h em dias úteis, por meio dos telefones (11) 96061-8271 e (11) 96722‑0142. Questões sobre logística, reaplicação e locais devem ser direcionadas à Vunesp pelo telefone (11) 3874-6300.

Assessoria Insper