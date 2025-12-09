Incêndio atinge prédio de sete andares na Indonésia e deixa 20 mortos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um incêndio atingiu hoje um prédio de sete andares na capital da Indonésia, Jacarta, e deixou ao menos 20 pessoas mortas.

O fogo teve início no primeiro andar do prédio após uma bateria explodir. Susatyo Purnomo Condro, chefe da polícia de Jacarta Central, disse à imprensa que o acidente começou por volta das 12h do horário local e se espalhou para outros pavilhões.

O edifício é comercial, segundo a polícia. Ele abriga o escritório da Terra Drone Indonesia, empresa que fornece drones para atividades de levantamento aéreo para clientes nos setores de mineração e agricultura.

Alguns funcionários almoçavam no prédio naquele momento. Enquanto outros, já haviam saído do escritório e não foram atingidos.

Até o momento, o número de mortos chegou a 20. Ainda de acordo com as autoridades, seriam cinco homens e 15 mulheres. “Agora, ainda estamos focados na evacuação das vítimas e no rescaldo do incêndio”, disse Condro.