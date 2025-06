IA do Google agora resume e transcreve chamadas do Meet

GUSTAVO SOARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma nova função do Google Meet que chega ao Brasil pode aposentar os memes do mundo corporativo sobre reuniões intermináveis que poderiam ser resolvidas com um email. Agora, gostem os chefes ou não, elas poderão ser transformadas em um.

O aplicativo de videoconferências recebe nesta terça-feira (10) um recurso que usa o Gemini, modelo de inteligência artificial da empresa, para transcrever e resumir reuniões.

Chamada Anota pra Mim, a novidade elenca os assuntos discutidos por cada participante da chamada e, após ser concluída, envia um email com um link para um documento que reúne essas informações.

O anúncio foi realizado no Google for Brasil, evento da empresa com novidades voltadas ao mercado nacional e realizado anualmente em São Paulo.

Para os atrasados, também é possível usar a função “resumo até o momento” no Meet para se inteirar sobre o que foi dito. O Anota pra Mim está disponível em português para assinantes do Google One e clientes corporativos do Workspace.

A empresa também anunciou a chegada no aplicativo de um tradutor simultâneo com IA em português. Com o recurso de ativo, uma voz gerada por IA semelhante à do emissor se sobrepõe à fala original, em inglês ou espanhol, mas traduzida para a língua do receptor. A ideia, segundo o Google, é replicar a entonação e emoção projetadas na voz traduzida.

A tradução simultânea estará disponível nas próximas semanas para assinantes do Google One e até o final deste ano para os clientes do Workspace.

A chegada dos recursos ocorre no mês seguinte ao anúncio no evento global Google I/O, cujo principal lançamento foi a adição de um modo de IA na Busca, maior fonte de receitas da empresa, que é similar ao próprio aplicativo do Gemini e ao ChatGPT. Ainda não há previsão para a chegada desse recurso ao Brasil.

Protagonista do evento, a IA também ganhará novos recursos no Docs e no Sheets. No primeiro, a novidade chamada Ajuda para Criar vai oferecer uma caixa de texto na qual o usuário pode solicitar sugestões. Já no app para planilhas, o Gemini ajuda a analisar dados.

A tecnologia também estará presente no serviço de meteorologia da empresa, que pode ser acessado em smartphones ou pesquisando termos como “tempo em São Paulo” no motor de busca.

A tecnologia desenvolvida pelo Google Research consegue prever precipitação com alta precisão dentro de um raio de 5 quilômetros a cada 15 minutos, ao longo das 12 horas seguintes. O Brasil é o primeiro país da América Latina a receber a atualização.

Um recurso de segurança contra roubos anunciado no evento do ano passado também recebeu uma atualização. Agora, aparelhos novos ou reconfigurados terão as soluções ativadas por padrão.

Uma delas, por exemplo, detecta se alguém pega o aparelho da mão da vítima de maneira abrupta e bloqueia a tela do celular automaticamente. Desde o lançamento, segundo o Google, a solução já ajudou a proteger os dados de quase 50 mil dispositivos que foram bloqueados pelo recurso e não foram desbloqueados nas 48 horas seguintes.

O Google também anunciou que o bloqueio remoto do celular, geralmente feito pela página android.com/lock, será integrado à suíte de aplicativos que a Polícia Militar de São Paulo usa no dia a dia nas ruas.

A medida inclui treinamento e protocolo de atendimento, e permitirá que o policial ajude uma vítima a usar o bloqueio remoto a partir do seu aparelho profissional, permitindo o bloqueio de tela apenas inserindo o número do celular roubado.

No buscador, a novidade é a integração dos resumos gerados por IA, lançados ano passado, com o Google Lens, a busca usando a câmera do celular. O aplicativo também vai passar a exibir informações sobre passagens de ônibus de forma semelhante ao que já faz para o transporte aéreo, com horários, preços e duração das viagens.

O esforço da empresa para dar tração ao Google Search também se reflete na adição de informações sobre ingressos de jogos de futebol, de uma aba de delivery nas páginas de bares e restaurantes no Mapas e de informação sobre pagamentos com vale-refeição.

O Google ainda adicionou ao Waze compatibilidade com comandos por voz para adicionar avisos no trânsito de veículo parado e obras. Aproveitando a realização da COP30, a empresa anunciou uma parceria com a prefeitura de Belém para otimizar tempo de semáforos e melhorar a identificação de congestionamentos no aplicativo.

OUTROS ANÚNCIOS DO GOOGLE FOR BRASIL