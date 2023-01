Homem é multado por jogar ovo em direção ao rei Charles III

Denunciado por violação da ordem pública, Harry Spartacus May se declarou culpado das acusações feitas contra ele

Um homem de 21 anos foi condenado nesta sexta-feira (13) a pagar uma multa de 100 libras (cerca de US$ 122) por jogar um ovo contra o rei inglês Charles III. Segundo o acusado, a visita feita em dezembro era “de mal gosto”.

Denunciado por violação da ordem pública, Harry Spartacus May se declarou culpado das acusações feitas contra ele perante o Tribunal de Westminster, em Londres.

Durante a audiência, o promotor disse que May explicou para os policiais que o prenderam e interrogaram que a visita do monarca na “pobre cidade” de Luton (norte de Londres), em 6 de dezembro, era “de mal gosto”.

“Você mirou contra alguém. Não importa quais sejam seus motivos”, respondeu o juiz.

De acordo com o advogado, o jovem, que não demonstrou nenhuma emoção na audiência, “lamenta profundamente”.

Harry May também pagará 85 libras (US$ 103 dólares) de gastos judiciais, além da multa.

Durante a passagem por Luton, o rei se reuniu com autoridades da cidade, organizações de caridade e visitou um novo templo sikh.

Outro homem de 23 anos foi preso no começo de novembro em York (norte do país), após lançar ovos no rei enquanto o mesmo cumprimentava os cidadãos no centro da cidade, ao lado de sua esposa Camilla.

Acusado de “comportamento ameaçador”, o réu deverá comparecer ao Tribunal de York em 20 de janeiro.

“Este país foi construído com o sangue dos escravos”, gritou antes de ser preso por vários policiais, em um momento que o Reino Unido enfrenta cada vez mais seu passado escravista e colonialista.

O suspeito foi libertado sob fiança.

© Agence France-Presse