Hamas propõe ‘congelar’ armamento em troca de trégua de longo prazo em Gaza

Um dirigente do Hamas propôs, nesta quarta-feira (10), congelar o armamento do movimento islamista em troca de uma trégua duradoura na Faixa de Gaza, e mostrou-se aberto à presença de uma força internacional de manutenção da paz na fronteira do território palestino com Israel.

“A ideia de um desarmamento total é inaceitável para a resistência. O que está proposto é um congelamento, ou um armazenamento (…) para dar garantias contra qualquer escalada militar a partir de Gaza com a ocupação israelense”, declarou Khaled Meshaal, ex-número um do movimento islamista palestino, em entrevista ao canal catariano Al Jazeera.

“É a ideia que discutimos com os mediadores, e penso que, com uma posição americana pragmática (…), essa visão poderia ser aceita pela administração americana”, apontou.

A primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra previa, com o início de uma trégua em 10 de outubro, a restituição dos reféns vivos e mortos retidos em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. Nesta quarta-feira, restava apenas o corpo de um refém em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no último domingo que espera “muito em breve” passar para a segunda fase do plano, e anunciou um novo encontro com Trump em 29 de dezembro.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

© Agence France-Presse

