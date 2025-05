Hamas elogia Macron e países europeus por posições contra bloqueio e guerra em Gaza

O Hamas elogiou nesta sexta-feira a “posição clara” do presidente francês, Emmanuel Macron, que defendeu um “cessar-fogo imediato”, o fim do bloqueio à Faixa de Gaza e condenou “as práticas da ocupação contra civis palestinos”. Em comunicado, o grupo afirmou que a postura do francês se soma a “manifestações de países e figuras europeias” que se opõem à continuidade da guerra.

O grupo também agradeceu o que chamou de “posição humanitária e corajosa” de sete países europeus – Espanha, Noruega, Islândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta e Eslovênia – que assinaram uma declaração conjunta contra o “silêncio diante da catástrofe humanitária crescente na Faixa de Gaza”. O texto pede o fim da agressão israelense, o “levantamento completo do bloqueio considerado injusto” e condena a escalada militar e a violência de colonos na Cisjordânia.

Para o Hamas, essas posturas representam “um grito de consciência viva diante dos crimes e massacres contínuos cometidos pela ocupação Israel contra o nosso povo” e expõem “a falsidade da narrativa do inimigo” usada para justificar “a guerra de extermínio e fome contra mais de dois milhões de pessoas em Gaza”.

