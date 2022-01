Google investe mais de R$ 5 bi em edifício em Londres

Em seu pronunciamento sobre a notícia, Ronan Harris, vice-presidente e diretor administrativo do Google Reino Unido e Irlanda, se referiu ao espaço como uma casa

Joana Cunha

São Paulo, SP

Em um sinal de aposta no retorno ao trabalho presencial, o Google anunciou nesta sexta (14) a compra do edifício Central St. Giles, onde já ocupa vários andares, em Londres, enquanto aguarda a construção da sua sede no país. O investimento foi de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,5 bilhões.

​ Em seu pronunciamento sobre a notícia, Ronan Harris, vice-presidente e diretor administrativo do Google Reino Unido e Irlanda, se referiu ao espaço como uma casa no Reino Unido, onde tem mais de 6.400 funcionários e disse que a aquisição do empreendimento, projetado pelo arquiteto italiano Renzo Piano, representa a confiança no escritório como um local de conexão pessoal.

A empresa vai reformar o espaço nos próximos anos e pretende ter 10 mil funcionários no seu quadro inglês. A nova sede do Google no Reino Unido, localizada em um terreno atrás da estação King’s Cross, ainda está em construção. O edifício terá 11 andares, uma piscina de 25 metros, uma pista de corrida de 200 metros na cobertura e um grande pavilhão esportivo com vista para a cidade.