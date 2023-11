Fronteira de Gaza com Egito é fechada e brasileiros ficam retidos

Após mais de um mês do início do conflito, o grupo havia finalmente recebido autorização para retornar ao Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou nesta sexta-feira (10) o fechamento da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito – antes que o grupo de 34 brasileiros pudesse deixar o local.

Após mais de um mês do início do conflito, com a possibilidade de atravessar a fronteira de Rafah, na Palestina, com o Egito, o grupo havia finalmente recebido autorização para retornar ao Brasil,

“Ontem, ele [ministro das Relações Exteriores de Israel] me informou que eles estavam autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira e que sairiam hoje de manhã, mas novamente não saíram – apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle. Não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto.”

A fronteira de Rafah já tinha sido fechado duas vezes nos últimos dias. depois que Israel bombardeou um comboio de ambulâncias que se dirigia ao local. Na última quarta-feira (8), a fronteira foi novamente fechada por “questões de segurança”, segundo informou os Estados Unidos.