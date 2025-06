Força Aérea diz estar em condições de repatriar brasileiros em Israel

CÉZAR FEITOZA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A FAB (Força Aérea Brasileira) enviou um ofício ao Senado informando que tem todas as condições para resgatar brasileiros em Israel diante do conflito com o Irã.

A repatriação ainda é avaliada pelo governo Lula (PT), que estuda outras alternativas para viabilizar a saída de cidadãos brasileiros da região. Um ministro disse à Folha de S.Paulo que a principal dificuldade enfrentada no momento é o fechamento do espaço aéreo de Israel.

“Cumpre evidenciar, por oportuno, que a Força Aérea Brasileira encontra-se em condições de realizar a respectiva missão”, informou a FAB ao senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado.

A Aeronáutica destaca, porém, que “cabe ao Ministério das Relações Exteriores, sob a orientação da Presidência da República, acionar o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira para a realização de repatriação de brasileiros em zonas de conflito”.

Israel passou a ser alvo de mísseis do Irã no último dia 13 de junho, numa nova fase do conflito entre os dois países que perdura por anos. O espaço aéreo foi fechado, diante dos riscos causados pelos mísseis, o que tem dificultado os planos para a retirada dos brasileiros.

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv enviou um alerta para os brasileiros na região na quinta-feira (19).

“A Embaixada do Brasil em Tel Aviv segue recomendando que os cidadãos brasileiros em Israel permaneçam em seus locais de hospedagem ou residência e mantenham atenção às diretrizes de segurança e eventuais alertas de ataques iminentes publicados pelo Comando da Frente Interna”, diz o comunicado.

A embaixada iniciou ainda uma campanha para identificação e localização dos brasileiros que se encontram em Israel e tenham a intenção de deixar o país. Um formulário foi compartilhado para envio das informações.

Ela destaca, porém, que o governo ainda não tem uma decisão sobre o resgate dos cidadãos brasileiros. “A Embaixada do Brasil em Tel Aviv informa não haver, neste momento, plano para eventual operação de repatriação ou evacuação de brasileiros a partir de Israel”, diz.

“Cidadãos brasileiros que optem por deixar o país através de fronteiras terrestres deverão fazê-lo por meios próprios, planejar seu deslocamento com antecedência e avaliar os riscos, com atenção especial às orientações de segurança pertinentes e a eventuais exigências de visto nos países para os quais tencionam deslocar-se”, prossegue o alerta.

O comunicado da embaixada destaca que os quatro postos de fronteira de Israel seguem abertos. Caso algum brasileiro decida sair do país, a embaixada recomenda que sejam verificadas as fontes oficiais antes de qualquer deslocamento.

“A Embaixada do Brasil em Tel Aviv reitera ainda o Alerta Consular, vigente desde outubro de 2023, que recomenda evitar viagens não essenciais a Israel.”

O governo Lula realizou duas das maiores operações de repatriação da história do Brasil nos últimos dois anos na região.

A primeira missão ocorreu em 2023, quando o Brasil repatriou cerca de 1.500 brasileiros no Oriente Médio após os primeiros ataques do grupo terrorista Hamas. Foram resgatados cidadãos em Israel, no Egito e na Cisjordânia.

Número semelhante foi alcançado na Operação Raízes do Cedro, em 2024, para resgate de brasileiros no Líbano -também no contexto dos conflitos no Oriente Médio. O principal avião utilizado nas operações da Força Aérea foi o KC-30, com capacidade para 230 passageiros e autonomia de mais de 12 horas de voo.