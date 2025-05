Fluminense afasta zebra com goleada e vai às oitavas da Copa do Brasil

ITALO CAMPOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Fluminense confirmou o favoritismo e garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Brasil ao vencer a Aparecidense por 4 a 1, no Mané Garrinha, em Brasília, nesta quarta-feira. O Tricolor das Laranjeiras já havia vencido a partida de ida por 1 a 0, no Maracanã.

Wellington Carvalho abriu o placar para o Aparecidense, mas o Fluminense reagiu ainda no primeiro tempo, com gols de Samuel Xavier e Everaldo. Na etapa final, o Tricolor das Laranjeiras voltou a balançar as redes com gol contra de Vanderley e Ganso.

Classificado, o Fluzão agora aguarda o sorteio que definirá o adversário na próxima fase da Copa do Brasil. O time volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Vasco, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Já a Aparecidense volta suas atenções para a Série D. No mesmo sábado, o Camaleão encara o Ceilândia fora de casa, em confronto direto pela liderança do Grupo E. A equipe goiana ocupa a segunda colocação, atrás justamente do rival do Distrito Federal.

COMO FOI O JOGO

Os minutos iniciais foram marcados por equilíbrio entre as equipes. Sem se intimidar, a Aparecidense rondou a área do time carioca e tentou pressionar. Houve espaço, mas os erros de passe impediram que as jogadas ofensivas se transformassem em chances claras de gol.

Diante das dificuldades pelo chão, o Camaleão apostou pelo alto – e funcionou. O Camaleão abriu o placar com uma cabeçada precisa do zagueiro Wellington Carvalho. O Fluminense acordou após o gol e chegou ao empate com um belo chute rasteiro de Samuel Xavier. A virada aconteceu ainda no primeiro tempo com Everaldo de cabeça.

O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo, controlando a partida com mais posse de bola e presença no campo ofensivo. Com domínio das ações, o Fluzão criou mais oportunidades e ampliou o placar com Serna – em chute que desviou em Vanderley -e depois com um golaço de Ganso, que deu números finais à partida.

APARECIDENSE

Matheus Alves; David, Wellington Carvalho, Vanderley e Mário Henrique (Stéfano Pinho); Dyego (Gui Meira), Enzo, Higor Leite; Kaio Nunes (Paulo Meneses), João Marcos e Júlio Cesar. T.: Lúcio Flávio.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Santos, Ignácio e Fuentes; Hércules, Nonato e Ganso; Arias, Serna e Everaldo. T.: Renato Gaúcho.

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Data e Hora: 21 de maio de 2025, às 19h30 (Horário de Brasília)

Competição: 3° fase da Copa do Brasil

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Wellington Carvalho (APA)

Cartões Vermelhos: Não teve

Gols: 30’/1ºT – Wellington Carvalho (APA), 40’/1ºT – Samuel Xavier (FLU), 46′ 1°T – Everaldo (FLU), 25’/2ºT- Serna (FLU)- 25’/2ºT- Ganso – (FLU)