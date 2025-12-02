Filhos expressam preocupação com saúde de magnata pró-democracia preso em Hong Kong

Os filhos do magnata da mídia de Hong Kong Jimmy Lai expressaram nesta terça-feira (2) preocupação com a saúde de seu pai na prisão, e afirmaram que sua condição está piorando.

Lai, que completa 78 anos na próxima segunda-feira, está preso desde o fim de 2020, enquanto a China reforça seu controle sobre a região semiautônoma, à qual prometeu um sistema separado quando o Reino Unido a entregou em 1997.

Segundo seus filhos, Lai, que sofre de diabetes, permanece em confinamento solitário, sem ar-condicionado, em um local onde a temperatura pode chegar a 44°C no verão. “Ele emagreceu significativamente e está visivelmente mais fraco”, denunciou Claire Lai, que deixou Hong Kong após ver o pai, meses atrás.

Durante uma visita a Washington, onde a família busca reunir apoio, Claire disse à AFP que os dentes de seu pai “estão apodrecendo” devido às condições de prisão. Também afirmou que os guardas não permitiram que seu pai, um católico devoto, recebesse a comunhão, e faziam pequenos gestos para desmoralizá-lo.

Empresário bem-sucedido e opositor do governo chinês, Lai fundou em Hong Kong o tabloide pró-democracia Apple Daily. Ele é alvo de acusações de conluio estrangeiro pelos protestos de 2019 contra o poder crescente da China, e pode ser condenado à prisão perpétua.

Seu filho Sebastien Lai expressou esperança de que o presidente dos Estados Unidos e o premiê do Reino Unido continuem levantando junto à China a questão de seu pai, que é cidadão britânico.

“Vai levar duas horas para colocar meu pai em um avião e o mandar embora”, disse Sebastien. “Será o humano, o correto a fazer. Já fizeram ele passar por esse inferno.”

