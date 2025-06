Filha grava detenção de mãe brasileira por agentes de migração nos EUA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

A brasileira Nikole Fernandes foi detida por agentes de imigração dos Estados Unidos na cidade de Leominster, no estado de Massachusetts nesta semana. O momento da detenção foi filmado pela filha.

Segundo campanha de arrecadação online criada por uma amiga, Nikole foi “surpreendida por agentes do ICE na porta de sua casa após uma denúncia sobre sua situação imigratória”. No vídeo da detenção, a filha menciona que a família não tem problemas no país, mas está “com o visto estourado”. ICE é a sigla para o serviço de imigração do país.

“Nikole é uma mãe solo, guerreira e dedicada, que vive aqui com suas duas filhas pequenas -a mais nova tem apenas 4 aninhos. Essa situação inesperada e devastadora coloca em risco não apenas o futuro dela, mas o bem-estar das crianças que dependem exclusivamente de sua presença, cuidado e amor”, diz a nota da campanha de arrecadação, que pretende usar o dinheiro para contratar um advogado especializado em questões migratórias.

Em perfil nas redes sociais, Nikole divulga seu trabalho como gestora de eventos. Na publicação mais recente fixada, ela posa em frente à bandeira americana.

“Deus, em sua infinita bondade, me guiou ao longo de uma jornada marcada por desafios que existem para serem superados. Ao contemplar a bandeira dos Estados Unidos, sou tomada por uma profunda reflexão e emoção ao recordar essa trajetória. Cada obstáculo me ensinou que meu futuro depende exclusivamente de minhas escolhas e esforços”, diz o texto que acompanha a imagem.

Uma série de detenções de brasileiros tem ocorrido desde que Donald Trump reassumiu a Casa Branca e prometeu deportar milhões de imigrantes. A nacionalidade não é a mais comum entre os grupos migratórios, mas tem comunidades bem estabelecidas há décadas no país, como nos estados da Flórida e de Massachusetts, onde fica a cidade em que Nikole foi detida.

No último sábado (31), o estudante brasileiro Marcelo Gomes, 18, foi detido por autoridades migratórias em Milford, no mesmo estado, enquanto ia a um treino de vôlei.

Ele é estudante de escola local, e sua prisão gerou comoção na cidade. Moradores fizeram um protesto no domingo (1º), e a governadora do estado, a democrata Maura Healey, fez ao ICE uma cobrança por explicações.

Até esta terça-feira (3), Marcelo estava detido em Burlington, também em Massachusetts. Um advogado já pediu a soltura do estudante. A Justiça decidiu que ele não pode ser transferido ou deportado sem aviso prévio de 48 horas.