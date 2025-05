Ferramenta de IA do Google permite controlar enquadramento de vídeos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O Google lançou nesta semana uma ferramenta de inteligência artificial alimentada por três modelos de linguagem que visa facilitar e melhorar a produção de vídeos gerados pela tecnologia.

O Flow, apresentado no Google I/O na terça-feira (20), gera clipes de 8 segundos a partir de descrições de cenas detalhadas e fotos de objetos reais. A partir do trecho gerado também é possível criar um plano seguinte, e ambos podem ser editados em um aplicativo parecido com um software de edição de vídeo.

Antecipando críticas, o Google diz no texto de divulgação do projeto que ainda está entendendo o potencial da IA na produção visual. “Vemos o surgimento dessas ferramentas como um facilitador, ajudando uma nova onda de cineastas a contar suas histórias com mais facilidade”, disse.

A ferramenta também permite definir ângulo, enquadramento e estilo das filmagens. O poderio vem da união dos modelos Gemini, Imagen e Veo, todos da empresa. Segundo o Google, o Flow está sendo desenvolvido em parceria com criadores de conteúdo e produtores de vídeo.

O recurso é uma evolução do anterior VideoFX, do Google Labs, e está disponível desde terça para usuários dos Estados Unidos mediante uma assinatura dos planos AI Pro ou AI Ultra. Mais países recebem a novidade em breve.

A assinatura AI Pro (R$ 97 mensais) do Google dá direito a cem produções por mês, enquanto a AI Ultra (R$ 1.210) expande o limite e garante acesso ao Veo 3, novo modelo de geração que também consegue criar sons ambiente e até diálogos.

O perfil Evolving AI no Instagram, voltado para novidades no setor, compilou diversos exemplos usando a geração de som que incluem personagens pronunciando um trava-línguas com facilidade.

O anúncio foi acompanhado de um novo modelo de geração de imagens, o Imagen 4 -que, segundo a empresa, se dá melhor com textos-, o Veo 3 e novidades para o Veo 2 como controle de câmera.

O Flow também ganhou uma espécie de YouTube próprio para vídeos gerados por IA, o Flow TV, no qual é possível ver o comando original usado para gerar o trecho.

O Google também anunciou um detector de conteúdo gerado por suas IAs chamado SynthID Detector, ainda disponível em acesso antecipado. O Synth ID é uma marca d’água aplicada a conteúdos produzidos pelos modelos da empresa.

Segundo comunicado do Google DeepMind, braço de pesquisa em IA da empresa, o detector também será capaz de destacar quais partes do conteúdo têm maior probabilidade de terem sido marcadas com SynthID.