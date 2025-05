Fed pode cortar juros no 2º semestre se tarifas se estabilizarem em 10%, diz diretor

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, afirmou que a autoridade monetária dos Estados Unidos pode reduzir os juros no segundo semestre deste ano, caso as tarifas implementadas pelo governo de Donald Trump se estabilizem em torno de 10%. “Se isso estiver resolvido, concluído e implementado até julho, então estaremos em boa posição para cortar juros na segunda metade do ano”, disse em entrevista à Fox Business.

Waller ressaltou, no entanto, que se o governo Trump decidir adotar tarifas mais elevadas, o impacto seria “muito maior sobre a inflação”, o que, segundo ele, “limitaria muito mais a capacidade do Fed de agir”.

Na mesma entrevista, Waller ainda afirmou que os rendimentos dos Treasuries estão subindo porque os participantes do mercado financeiro estão preocupados com a possibilidade de não haver nenhum esforço significativo no curto prazo para reduzir os déficits orçamentários.

