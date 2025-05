Exportações da China para EUA despencam em sinal do impacto das tarifas de Trump

Nova York, 09 – A China informou que suas exportações para os Estados Unidos despencaram em abril, à medida que a ofensiva tarifária do governo Trump forçou a segunda maior economia do mundo a redirecionar mais de seus produtos para o Sudeste Asiático, América Latina, Europa e África.

No geral, o crescimento das exportações da China mostrou uma resiliência surpreendente no mês passado, com os dados principais apontando um aumento de 8,1% nas exportações em dólares em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Mas por trás desse número positivo, houve uma mudança marcante na composição das remessas externas da China, que passou as últimas três décadas consolidando seu status como a fábrica do mundo.

Os embarques chineses para os EUA caíram 21% em abril na comparação anual, enquanto as exportações para o bloco de nações do Sudeste Asiático conhecido como Asean dispararam 21%, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pela Administração Geral de Alfândegas da China.

As exportações para a América Latina saltaram 17%, enquanto os embarques para a África aumentaram 25%. As exportações chinesas para a União Europeia cresceram 8,3%.

Os dados ressaltam o quanto as tarifas dos EUA sobre a China, que aumentaram 145% nos três primeiros meses do governo Trump, têm alterado o mapa do comércio global. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadão Conteúdo