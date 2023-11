Exército de Israel diz ter encontrado em hospital de Gaza imagens ligadas a reféns

As imagens foram encontradas em equipamentos “que pertencem ao Hamas”, disse a mesma fonte, em um comunicado

Uma autoridade do Exército israelense disse, nesta quinta-feira (16), que “imagens relacionadas com reféns” capturados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro foram encontradas em computadores apreendidos durante a operação militar no hospital Al Shifa, em Gaza.

As imagens foram encontradas em equipamentos “que pertencem ao Hamas”, disse a mesma fonte, em um comunicado, acrescentando que a incursão ao maior hospital de Gaza ainda estava em curso nesta quinta-feira.

© Agence France-Presse