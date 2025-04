Executivo da Siemens e família morreram em queda de helicóptero em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O diretor-executivo da Siemens na Espanha, Agustin Escobar, sua esposa, Merce Camprubi Montal, e seus três filhos, de 11, cinco e quatro anos de idade, morreram no acidente de helicóptero ocorrido nesta quinta-feira (10) em Nova York, nos Estados Unidos. A identidade do piloto da aeronave não foi divulgada pelas autoridades americanas.

De acordo com um comunicado da empresa de tecnologia e transporte alemã, Escobar foi promovido a executivo da divisão da Siemens no Sudoeste Europeu em 2022. A família, com residência em Barcelona, visitava Nova York a turismo.

Mergulhadores da polícia e bombeiros ajudaram a retirar os corpos da água. Quatro das vítimas foram declaradas mortas no local, enquanto duas foram levadas a hospitais próximos, mas não sobreviveram.

As autoridades informaram que o helicóptero ficou de cabeça para baixo na água e investigam as causas do acidente. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento da queda. Na gravação, é possível ver que a aeronave caiu de forma vertical, numa velocidade rápida.

Os bombeiros relataram ter recebido um chamado por volta das 15h17 (horário local, 16h17 em Brasília) informando sobre “um helicóptero na água”. As equipes de resgate continuam trabalhando no local enquanto as investigações continuam em andamento.

Uma testemunha informou ao canal NBC4 que o helicóptero perdeu a hélice antes de cair. A Administração Federal de Aviação (FAA) afirma que a aeronave era um Bell 206.

O rio Hudson, conhecido pelo intenso movimento de embarcações, já foi palco de outros incidentes, como o caso que ficou conhecido como o “milagre no Hudson”, em 2009, quando um avião da US Airways fez um pouso forçado no rio, salvando todos os 155 passageiros. A história inspirou o filme “Sully: O Herói do Rio Hudson”, lançado em 2016, estrelado por Tom Hanks.

Em janeiro, os EUA registraram o pior acidente aéreo em sua capital desde 1982. O caso ocorreu próximo ao aeroporto Ronald Reagan, em Washington, onde um avião comercial da American Airlines colidiu com um helicóptero militar sobre o rio Potomac.

A aeronave transportava 64 pessoas, incluindo diversos patinadores artísticos e seus familiares, enquanto o helicóptero do Exército, um Black Hawk, carregava três soldados em um voo de treinamento. As buscas envolveram cerca de 300 socorristas, mas nenhuma vítima foi encontrada com vida.