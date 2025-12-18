Menu
EUA sediarão conversas para impulsionar fase seguinte do acordo sobre Gaza

Na próxima fase, Israel deve se retirar de suas posições na Faixa de Gaza, uma autoridade interina deve governar o território palestino no lugar do Hamas

Redação Jornal de Brasília

18/12/2025 23h21

Foto: Exército de Israel/AFP

Os Estados Unidos vão sediar nesta sexta-feira (19), em Miami, conversas para impulsionar a próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. O presidente Donald Trump indicou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve visitá-lo no fim do ano.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalão de Catar, Egito e Turquia, informou hoje à AFP um funcionário da Casa Branca, em meio ao receio de que os esforços para alcançar a segunda etapa do acordo de paz de Trump estejam estagnando.

Na próxima fase, Israel deve se retirar de suas posições na Faixa de Gaza, uma autoridade interina deve governar o território palestino no lugar do Hamas, e uma força internacional de estabilização deve ser instalada. Mas o avanço para essa fase do acordo em vigor desde outubro entre Israel e Hamas, mediado por Washington e seus aliados regionais, é lento, com os dois lados do conflito denunciando violações do cessar-fogo.

Trump disse hoje que Netanyahu deve visitá-lo até o fim do mês na Flórida, onde o presidente americano passará o feriado do Natal. “Não organizamos oficialmente, mas ele gostaria de me ver”, afirmou, ao ser questionado sobre informações do site Axios segundo as quais esperava-se uma visita de Netanyahu no dia 29.

Em pronunciamento à nação, Trump afirmou ontem que a trégua na Faixa de Gaza levou paz ao Oriente Médio “pela primeira vez em 3.000 anos”.

Catar e Egito, que atuam como mediadores e garantes do cessar-fogo, pediram recentemente que se passe à próxima etapa do plano de paz, na qual a disposição do Hamas em depor as armas é um ponto particularmente controverso. Já a Turquia ressaltou ontem que se mantém “firmemente ao lado dos palestinos”.

A terceira fase do plano de Trump inclui a reconstrução das vastas áreas do território palestino devastadas pela campanha militar de Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

© Agence France-Presse

