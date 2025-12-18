EUA sediarão conversas para impulsionar fase seguinte do acordo sobre Gaza

Os Estados Unidos vão sediar nesta sexta-feira (19), em Miami, conversas para impulsionar a próxima fase do cessar-fogo na Faixa de Gaza. O presidente Donald Trump indicou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve visitá-lo no fim do ano.

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, vai se reunir na Flórida com funcionários do alto escalão de Catar, Egito e Turquia, informou hoje à AFP um funcionário da Casa Branca, em meio ao receio de que os esforços para alcançar a segunda etapa do acordo de paz de Trump estejam estagnando.

Na próxima fase, Israel deve se retirar de suas posições na Faixa de Gaza, uma autoridade interina deve governar o território palestino no lugar do Hamas, e uma força internacional de estabilização deve ser instalada. Mas o avanço para essa fase do acordo em vigor desde outubro entre Israel e Hamas, mediado por Washington e seus aliados regionais, é lento, com os dois lados do conflito denunciando violações do cessar-fogo.

Trump disse hoje que Netanyahu deve visitá-lo até o fim do mês na Flórida, onde o presidente americano passará o feriado do Natal. “Não organizamos oficialmente, mas ele gostaria de me ver”, afirmou, ao ser questionado sobre informações do site Axios segundo as quais esperava-se uma visita de Netanyahu no dia 29.

Em pronunciamento à nação, Trump afirmou ontem que a trégua na Faixa de Gaza levou paz ao Oriente Médio “pela primeira vez em 3.000 anos”.

Catar e Egito, que atuam como mediadores e garantes do cessar-fogo, pediram recentemente que se passe à próxima etapa do plano de paz, na qual a disposição do Hamas em depor as armas é um ponto particularmente controverso. Já a Turquia ressaltou ontem que se mantém “firmemente ao lado dos palestinos”.

A terceira fase do plano de Trump inclui a reconstrução das vastas áreas do território palestino devastadas pela campanha militar de Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

© Agence France-Presse

