EUA passam a considerar como terrorista cartel que seria chefiado por Maduro

GUILHERME BOTACINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O regime de Nicolás Maduro na Venezuela chamou de “mentira ridícula” a decisão dos Estados Unidos de designar o Cartel de los Soles como uma organização terrorista supostamente chefiada pelo ditador.



A designação, formalizada mais cedo neste mês, passou a valer nesta segunda-feira (24). Com isso, o governo de Donald Trump equipara o grupo, cuja existência é negada por Caracas e contestada por especialistas, a facções criminosas como a venezuelana Tren de Aragua e o mexicano cartel de Sinaloa.



Ainda assim, Trump sinalizou a aliados querer conversar por telefone com Maduro, segundo o portal americano Axios. De acordo com uma pessoa próxima ao governo ouvida pelo site em condição de anonimato, “ninguém está planejando, neste momento, entrar lá [na Venezuela] e atirar nele ou sequestrá-lo”.



O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o governo decidiu pela nova designação do Cartel de los Soles devido ao seu papel na importação de drogas para os EUA. Trump acusa Maduro de liderar o grupo, o que ele nega.



A mudança ocorreu enquanto o ditador enfrenta pressão crescente de Washington, que determinou uma mobilização militar massiva no Caribe. Maduro também se mostrou preocupado com a possibilidade de que os EUA tentem usar a nova designação como justificativa para uma ação militar na Venezuela. Especialistas afirmam que a medida por si só não autorizaria tal ação.



O ditador venezuelano sempre negou qualquer envolvimento em crimes e acusa os EUA de tentar derrubá-lo para controlar as vastas reservas de petróleo de seu país.



“A Venezuela rejeita categórica, firme e absolutamente a nova e ridícula invenção do secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, que designa o inexistente Cartel de los Soles como uma organização terrorista”, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, em sua conta no Telegram.



A medida revive “uma mentira infame e vil para justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela”, acrescentou Gil. “Esta nova manobra terá o mesmo destino das agressões anteriores e recorrentes contra nosso país: o fracasso.”



Segundo a agência de notícias Reuters, os EUA estão prestes a lançar uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela, embora não se saiba o momento exato nem o escopo das ações.



Até o momento, as ações americanas na região têm se limitado a ataques a barcos supostamente ligados ao narcotráfico, bem como o posicionamento de tropas, navios de guerras e aeronaves nas águas internacionais caribenhas e em territórios americanos ou de aliados próximos à Venezuela.



O Departamento do Tesouro americano já havia designado, em julho, o Cartel de los Soles -nome que faz referência à insígnia solar usada pelos generais venezuelanos- de organização terrorista, uma medida que congela quaisquer de seus ativos nos EUA e proíbe, de maneira geral, a formalização de negócios.



O InSight Crime, fundação que analisa o crime organizado, divulgou em agosto que era uma “simplificação excessiva” afirmar que Maduro lidera o cartel, uma vez que o grupo “é mais precisamente descrito como um sistema de corrupção no qual oficiais militares e políticos lucram trabalhando com traficantes de drogas”.



Diante do cenário de tensão, o chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Dan Caine, deveria visitar nesta segunda Porto Rico e um dos navios de guerra da Marinha enviados ao Caribe. Segundo o governo americano, a viagem tem como objetivo agradecer às tropas antes do Dia de Ação de Graças, feriado amplamente celebrado nos EUA, na quinta-feira (27).



O militar ainda programou uma visita a Trinidad e Tobago nesta terça, segundo a embaixada americana no país. Caine deve ter uma reunião com a primeira-ministra Kamla Persad-Bissessar para “fortalecer a estabilidade e unidade regionais em relação à importância vital de combate ao tráfico ilícito e às organizações criminosas transnacionais”, ainda de acordo com o escritório diplomático.