EUA ignora decisão da Justiça e se recusa a libertar estudante pró-palestinos

WASHINGTON, DC – 18 DE MARÇO: Manifestantes seguram cartazes pedindo a libertação do estudante da Universidade de Columbia, Mahmoud Khalil, que foi preso por seu envolvimento com protestos no campus contra Israel, durante uma manifestação do lado de fora da Casa Branca contra o bombardeio israelense de Gaza em 18 de março de 2025 em Washington, DC. O protesto ocorre no momento em que Israel quebrou um cessar-fogo e retomou os ataques ao Hamas em Gaza, matando mais de 400 pessoas em vários ataques. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Foto de Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)