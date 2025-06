EUA estão redirecionando tecnologia antidrone crítica da Ucrânia para as forças americanas

Washington, 04 – O governo de Donald Trump está redirecionando uma importante tecnologia antidrones destinada à Ucrânia para as forças americanas, uma medida que reflete o enfraquecimento do compromisso do Pentágono com Kiev.

O Pentágono notificou discretamente o Congresso na semana passada que as espoletas especiais para foguetes que a Ucrânia usa para abater drones russos estão agora sendo alocadas para unidades da Força Aérea dos EUA no Oriente Médio.

A medida ocorre no momento em que Trump informou nesta quarta-feira, 4, que o presidente russo, Vladimir Putin, disse a ele em uma ligação telefônica que Moscou teria que responder com força aos recentes ataques ucranianos.

O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, faltou a uma reunião hoje na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com os ministros da defesa europeus sobre a coordenação da ajuda militar à Ucrânia.

Hegseth advertiu que os aliados da Europa devem fornecer a maior parte da futura assistência militar a Kiev.

Estadão Conteúdo