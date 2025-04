EUA está “em conversas” com a China sobre tarifas, afirma Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (17) que os Estados Unidos estão “em conversas” com a China para alcançar um acordo sobre as tarifas, em meio a uma guerra comercial entre as duas maiores potências mundiais.

“Sim, estamos em conversas com a China”, declarou Trump a jornalistas. “Devo dizer que eles nos contataram várias vezes”, acrescentou. Os Estados Unidos aplicam um mínimo de 145% em tarifas sobre produtos chineses, ao que Pequim respondeu com tarifas de até 125% sobre bens americanos.

Mas Trump se mostrou cauteloso quando foi questionado se havia falado diretamente com o presidente chinês, Xi Jinping, apesar de já ter dado pistas no passado de que isso teria ocorrido.

“Nunca disse se isso aconteceu ou não”, respondeu. “Não é apropriado.”

Perguntado pelos jornalistas se Xi havia entrado em contato com ele, Trump respondeu: “Pode-se pensar que é bastante óbvio que isso aconteceu, mas falaremos sobre isso em breve.”

A administração Trump está travando uma guerra tarifária com a China, sua rival, o que tem preocupado os mercados mundiais.

“Acho que vamos alcançar um acordo muito bom com a China”, disse mais cedo na Casa Branca, ao lado da chefe de governo italiano, Giorgia Meloni.

© Agence France-Presse