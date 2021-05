EUA e Brasil assinam memorando para apoiar esforços do Ministério de Desenvolvimento Regional

Memorando de Entendimento possibilita vinda de um consultor americano para auxiliar o ministério em projetos de infraestrutura

Na tarde desta segunda-feira (10) o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, em cerimônia com o ministro de Desenvolvimento, Rogério Marinho, assinou um Memorando de Entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Escritório de Assistência Técnica do Tesouro dos EUA (OTA). A assinatura tem como objetivo trazer um consultor da OTA ao MDR para apoiar nos esforços e impulsionar o investimento em projetos prioritários de infraestrutura por meio de privatizações e concessões no Brasil.

O embaixador dos EUA, Todd Chapman diz estar “muito satisfeito em ver quanto interesse existe entre o ministério de Desenvolvimento Regional e as agências governamentais dos EUA em compartilhar experiências e know-how. Uma das minhas principais prioridades aqui no Brasil é promover áreas onde os EUA possam ser o melhor parceiro do Brasil”.

A vinda do conselheiro da OTA é resultado da cooperação entre o Tesouro dos EUA e o MDR em junho de 2020. O ministro Rogério Marinho assinou o memorando junto ao secretário interino do Tesouro, Larry McDonald, que participou da reunião virtualmente, enquanto o embaixador Chapman assinou as cópias em Brasília como testemunha.

O embaixador Chapman finalizou sua fala parabenizando os envolvidos no acordo. “Eu parabenizo o ministro Marinho e o secretário adjunto interino McDonald pelo estabelecimento desta parceria hoje. Estamos orgulhosos de que o novo consultor trará as melhores tradições da parceria do governo e do Tesouro dos EUA para sua atribuição no Ministério de Desenvolvimento Regional”.