EUA deixarão de exigir teste negativo para covid para entrar no País a partir de domingo

A partir de domingo, 12, não haverá mais obrigatoriedade de que viajantes internacionais, vacinados ou não, apresentem um teste com resultado negativo para a covid-19 para entrar nos Estados Unidos por via aérea. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos avaliou que as restrições não são mais necessárias. A medida será reavaliada após três meses.

Apesar do fim da obrigação, a testagem seguirá sendo recomendada. Até o momento, o exame precisa ser feito na véspera da viagem.

O relaxamento foi autorizado após uma forte pressão das companhias aéreas e da indústria de viagens há meses. A expectativa é que as viagens internacionais aumentem com a mudança.

A Associação de Viagens dos Estados Unidos, um grupo comercial, projeta que a eliminação da exigência de testes trará 5,4 milhões de visitantes internacionais adicionais ao País norte-americano e US$ 9 bilhões em gastos adicionais com viagens até o final do ano.

O requisito de teste foi introduzido pela primeira vez em janeiro de 2021, quando menos de 10% dos americanos estavam vacinados e novas infecções estavam atingindo níveis recordes.