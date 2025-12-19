EUA amplia sanções para outros familiares de Maduro e supostos sócios

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (19), novas sanções contra familiares e supostos sócios do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em meio a uma escalada das tensões com a Venezuela.

Carlos Erik Malpica Flores, sobrinho da esposa de Maduro, Cilia Flores, que foi preso e condenado por narcotráfico nos Estados Unidos e libertado posteriormente em uma troca de prisioneiros, voltou a ser sancionado em 11 de dezembro.

Agora, o Departamento do Tesouro sancionou sua mãe, seu pai, sua esposa, uma irmã e uma filha.

São “indivíduos que estão sustentando o narco-Estado delinquente de Nicolás Maduro”, declarou o secretário do Tesouro Scott Bessent, citado em um comunicado.

“Não permitiremos que a Venezuela continue inundando nossa nação com drogas mortais”, acrescentou.

Os Estados Unidos acusam Maduro de chefiar o suposto “Cartel de los Soles”, uma organização vinculada — segundo Washington — às forças armadas venezuelanas para traficar drogas e apoiar grupos do crime organizado dentro e fora do país.

Washington aumentou para 50 milhões de dólares (R$ 275,7 milhões, na cotação atual) a recompensa para qualquer informação que leve à captura de Maduro.

Além disso, realiza uma campanha militar sem precedentes contra embarcações que, segundo assinala, transportam drogas no Caribe e no Pacífico. Washington nunca deu provas dessas afirmações.

Os ataques no âmbito dessa operação deixaram mais de 100 mortos.

Os Estados Unidos também apreenderam um navio-tanque sancionado que transportava petróleo venezuelano.

Maduro não só é acusado pelo governo americano, mas tem uma ação judicial contra ele no Distrito Sul de Nova York, lembrou, nesta sexta, o secretário de Estado, Marco Rubio, durante coletiva de imprensa.

Além dos familiares do sobrinho de Maduro, em 11 de dezembro, o Departamento do Tesouro também sancionou um advogado panamenho, Ramón Carretero.

Foram adicionados agora à lista dois de seus familiares, Roberto Carretero Napolitano e Vicente Luis Carrtero Napolitano. O comunicado não detalha a relação familiar com o advogado.

