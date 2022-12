EUA: 6 anos de declarações fiscais de Trump são divulgadas por Comitê da Câmara

O Comitê de Formas e Meios da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou seis anos de declarações fiscais de Donald Trump

O Comitê de Formas e Meios da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou seis anos de declarações fiscais de Donald Trump na sexta-feira, 30, empurrando documentos para a esfera pública que o ex-presidente há muito tenta manter em sigilo. A decisão do painel de divulgar os resultados ocorre nos últimos dias, antes que os democratas percam o controle da Câmara em 3 de janeiro.

A divulgação encerra anos de disputas políticas e legais. Os democratas da Câmara disseram que precisavam do material para supervisionar as auditorias anuais do Internal Revenue Service das declarações de impostos presidenciais, enquanto Trump e os republicanos o consideraram uma invasão da privacidade do contribuinte por motivos políticos.

Os documentos divulgados podem adicionar detalhes a um conjunto de relatórios que o comitê da Câmara divulgou na semana passada, que mostraram que Trump e sua esposa, Melania Trump, relataram renda negativa em quatro dos seis anos de 2015 a 2020. Os Trumps pagaram algum tipo de imposto federal todos os anos, mas relataram imposto de renda de US$ 750 ou menos em três dos seis anos.

A liberação dos retornos pode complicar a auditoria, já que especialistas fiscais em todo o país os examinam e oferecem ideias que o IRS poderia explorar. A equipe apartidária do Joint Committee on Taxation examinou os documentos pela primeira vez e instou o IRS a examinar os empréstimos que Trump fez a três de seus filhos, questionando se eram “transações de boa-fé” ou disfarçadas, que deveriam ser tributáveis.

Durante sua campanha de 2016 e seus quatro anos no cargo, Trump quebrou uma tradição de divulgação de declarações fiscais presidenciais que remontava à década de 1970.

Estadão Conteúdo