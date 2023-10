Estado Islâmico reivindica ataque que matou dois suecos em Bruxelas

“Um combatente do Estado Islâmico levou a cabo um ataque contra cidadãos suecos na segunda-feira”, disse o EI em um comunicado

O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu, nesta terça-feira (17), a autoria do ataque ocorrido ontem em Bruxelas, que matou dois suecos, e afirmou que o alvo era mesmo a Suécia pelo fato de o país pertencer a uma coalizão global que luta contra os jihadistas.

“Um combatente do Estado Islâmico levou a cabo um ataque contra cidadãos suecos na segunda-feira”, disse o EI em um comunicado publicado no Amaq, o órgão de imprensa da organização, e acrescentou que “este ataque acontece no contexto das operações realizadas pelo EI contra cidadãos dos países da coalizão”.

© Agence France-Presse