Espero assinar mais acordos comerciais em breve, diz Jamieson Greer

São Paulo, 09 – O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, afirmou nesta terça-feira, 09, que espera assinar mais acordos comerciais nas próximas semanas, mas que não há possibilidade de do governo zerar tarifas sobre qualquer país no mundo.

Em testemunho perante o Comitê de Apropriações do Senado, Greer justificou a escalada tarifária com a China afirmando que os controles de exportação chineses de terras raras ameaçavam toda a cadeia de produção americana.

“Por muitos anos ficamos dependentes deles. Agora estamos buscando alternativas para fortalecer nossas indústrias, mas queremos manter boas relações econômicas com a China”, comentou ele sobre a possibilidade de uma aproximação com o país asiático ser perigosa.

Ele ainda postulou que está ciente do superávit da China e que o governo está estudando como tornar o comércio dos EUA mais efetivo. “Nosso déficit já caiu contra a China com novas políticas comerciais”, acrescentou.

Questionado se o presidente dos EUA, Donald Trump, apoiará tarifas massivas sobre a China se país continuar a comprar petróleo russo, Greer enfatizou que o assunto terá que ser discutido internamente e que a decisão passará pelo Senado.

