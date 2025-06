Equipes de emergência de Gaza relatam 43 mortes em ataques israelenses

Ao menos 43 pessoas, incluindo 26 que aguardavam para receber ajuda, morreram nesta sexta-feira (20) em Gaza, atingida por tiros ou bombardeios do Exército israelense, informou a Defesa Civil do território palestino.

Vinte e seis morreram quando aguardavam ajuda perto do corredor Netzarim, no centro de Gaza, e 17 pessoas em outros cinco locais, afirmou à AFP Mohamad al Mughayyir, diretor das equipes médicas do organismo de emergência.

Milhares de pessoas comparecem todos os dias a diferentes pontos do território sitiado com a esperança de receber alimentos.

Segundo Mughayyir, entre as vítimas está “uma menina assassinada a tiros pelas forças israelenses ao oeste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza”.

Procurado, o Exército israelense não comentou os incidentes.

Israel impôs no início de março um bloqueio humanitário ao território, parcialmente aliviado no final de maio, que provocou severas privações de alimentos, medicamentos e outros produtos essenciais.

A Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada por Estados Unidos e Israel, com financiamento obscuro, começou a distribuir ajuda no final de maio, mas suas ações têm sido marcadas por cenas caóticas e mortais.

As agências da ONU também distribuem, mas de maneira marginal, produtos essenciais, incluindo farinha.

Desde então, 397 pessoas morreram e mais de 3.000 ficaram feridas ao tentar chegar aos pontos de distribuição de ajuda em Gaza, segundo o balanço atualizado do Ministério da Saúde do Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

Com as restrições impostas por Israel à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso ao território em guerra, a AFP não pode verificar de forma independente os balanços de vítimas da Defesa Civil.

