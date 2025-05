Enchente atinge Petra, na Jordânia, e ao menos 2 turistas morrem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma enchente repentina atingiu o sul da Jordânia no domingo (4), forçando a retirada de centenas de turistas do sítio arqueológico de Petra, a principal atração turística do país. Segundo autoridades citadas pela TV local, cerca de 1.800 pessoas foram removidas da região. Nesta segunda (5), equipes de busca e resgate encontraram os corpos de uma mulher belga e de seu filho, desaparecidos após a enchente.

A polícia confirmou à emissora americana ABC News que os dois morreram no local. As outras duas crianças da família foram localizadas com vida na noite de domingo.

A mãe e os filhos faziam parte de um grupo de 18 turistas que estavam em uma viagem em Wadi al-Nakhil, área próxima a Petra, quando foram surpreendidos pela enchente, de acordo com o governador local do distrito de Ma’an, Hassan al-Jabour, à emissora estatal Al-Mamlaka TV.

Segundo Jabour, 14 integrantes do grupo -todos da República Tcheca- foram resgatados. As operações de busca haviam sido suspensas na madrugada desta segunda devido ao mau tempo e ao terreno difícil, mas foram retomadas pela manhã.

A autoridade meteorológica da Jordânia publicou um vídeo mostrando inundações repentinas atingindo a cidade antiga. As imagens mostram turistas se reunindo na entrada do Tesouro, um dos túmulos mais emblemáticos do sítio arqueológico, antes de serem retirados do local.

Declarado patrimônio mundial da Unesco, o sítio arqueológico de Petra guarda a estrutura de uma cidade milenar, citada na Bíblia. Por volta do século 6º a.C, o povo nabateu começou a chegar à região e, em 312 a.C, eles assumiram o controle da área, e Petra começou a se desenvolver. Em 2007, a atração entrou na lista das sete maravilhas do mundo moderno, promovida em uma votação online por uma fundação suíça, sem aval da Unesco.

Inundações desse tipo são comuns na Jordânia durante o período de chuvas intensas. Em 2021, três pessoas morreram após terem o carro arrastado por enchentes. Em 2018, mais de 30 pessoas também morreram em dois episódios distintos de alagamentos que afetaram Petra e a região do mar Morto.