Empresa realiza primeiro pouso de carro voador no aeroporto JFK, em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A empresa americana Beta Technologies se tornou a primeira dos Estados Unidos a pousar um eVtols (popularmente chamados de carros voadores) totalmente elétrico no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, Estados Unidos. O feito ocorreu nesta terça-feira (3) e contou com o apoio da autoridade portuária local, responsável pela gestão do terminal.

O voo experimental teve duração de 45 minutos e transportou um piloto e quatro passageiros. Veja fotos e vídeos:

A operação foi mais um passo no avanço da chamada aviação elétrica urbana, setor em que empresas de transporte e companhias aéreas apostam nas aeronaves movidas a bateria capazes de decolar e pousar verticalmente.

A expectativa é que essas aeronaves sejam utilizadas para deslocamentos curtos dentro das cidades, funcionando como alternativa ao trânsito cada vez mais congestionado de grandes centros urbanos e, teoricamente, mais barata que um helicóptero.

Segundo a Beta, o custo de combustível para o voo de 45 minutos foi de apenas US$ 7 (R$ 39), em comparação com o que estimou em US$ 160 (R$ 900) para um helicóptero fazendo o mesmo trajeto.

“Depois de anos de testes de segurança em diferentes tipos de ambiente, temos orgulho de demonstrar como essa aeronave pode ajudar as cidades, aliviando o tráfego, reduzindo emissões e ampliando o acesso à mobilidade aérea”, disse Kyle Clark, CEO e fundador da Beta, em comunicado.

A Beta foi fundada em 2017 e tem sede no estado de Vermont. Em outubro do ano passado, a companhia arrecadou US$ 318 milhões (R$ 1,8 bilhões) em rodada de financiamento para impulsionar a produção e certificação de suas aeronaves. Com isso, o total captado pela empresa ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão.

No mesmo mês, a FAA (do inglês, Administração Federal de Aviação dos EUA) publicou as regras de treinamento e certificação de pilotos para operação de táxis aéreos, consideradas o último passo regulatório antes da entrada em operação comercial dos modelos.

A meta, segundo a empresa, é obter a certificação até o final de 2025.

No Brasil, a Embraer tem investido nesse mercado por meio da Eve Air Mobility, empresa dedicada ao desenvolvimento de aeronaves elétricas. O primeiro voo comercial da Eve está previsto para 2026, com testes em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.