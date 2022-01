Emirados Árabes dizem ter interceptado dois mísseis com direção a Abu Dhabi

O ministro da Defesa afirmou que o país “está pronto para lidar com qualquer ameaça”e que “vai tomar todas as medidas necessárias para proteger o Estado”

Os Emirados Árabes Unidos interceptaram dois mísseis balísticos em direção a Abu Dhabi na manhã desta segunda-feira, 24. As informações são da WAM, agência estatal de notícias do país, que afirmou que fragmentos dos mísseis caíram sem danos sobre a capital.



O ministro da Defesa dos Emirados Árabes afirmou que o país “está pronto para lidar com qualquer ameaça” e que “vai tomar todas as medidas necessárias para proteger o Estado de todos os ataques”.



Até o momento, ninguém reivindicou a responsabilidade pelos mísseis balísticos. O episódio acontece, porém, uma semana depois de rebeldes hutis do Iêmen reivindicarem um ataque em Abu Dhabi que matou três pessoas e feriu outras seis.



Na última sexta-feira, 21, uma coalizão liderada pela Arábia Saudita e apoiada pelos Emirados Árabes promoveu um ataque aéreo contra o Iêmen que matou 80 pessoas em um centro de detenção e deixou o país sem internet. Fonte: Associated Press.