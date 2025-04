Em reunião mais longa, cardeais debatem situação da Igreja

MICHELE OLIVEIRA

ROMA, ITÁLIA (FOLHAPRESS)

A terceira reunião de cardeais, nesta quinta (24), foi a mais longa, com três horas de duração. No encontro, foram debatidas, além de questões práticas, temas sobre a situação da Igreja Católica e do mundo, disse o Vaticano, sem dar detalhes sobre o conteúdo.

Estavam presentes 113 cardeais do total de 252, sendo que os eleitores, aqueles que podem votar no conclave, ainda não são a maioria dos presentes. O número de participantes tem aumentado dia a dia, conforme os cardeais chegam a Roma vindos de seus países.

Ainda na reunião desta quinta, 34 cardeais fizeram intervenções.