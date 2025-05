Elon Musk anuncia que vai deixar governo Trump

VICTOR LACOMBE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O bilionário Elon Musk anunciou nesta quarta-feira (28) que vai deixar o governo Donald Trump. O homem mais rico do mundo liderou a iniciativa radical de corte de gastos conhecida como Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês), que teve como principais alvos programas de diversidade no governo dos Estados Unidos e a agência de ajuda externa Usaid.

O cargo oficial de Musk no governo Trump sempre foi ambíguo -apesar de controlar o Doge, a Casa Branca disse em mais de uma ocasião que ele não era formalmente o chefe do departamento, e sim apenas um “funcionário especial do governo”.

A lei determina que uma pessoa só pode ocupar essa função por 130 dias, o que explica o anúncio nesta quarta. Ainda assim, Trump poderia facilmente ter nomeado o bilionário para outro cargo, como o de conselheiro oficial da Casa Branca, por exemplo, o que não ocorreu.