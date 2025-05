Deslizamentos de terra na China deixam ao menos 4 mortos e 17 desaparecidos

Ao menos quatro pessoas morreram e 17 estão desaparecidas após os deslizamentos de terra em áreas isoladas da província montanhosa de Guizhou, no sudoeste da China, nesta quinta-feira (22), informou a mídia estatal.

“O número de vítimas dos deslizamentos de terra na província de Guizhou é de quatro mortos e 17 pessoas ainda estão desaparecidas”, anunciou o governo da província, citado pela agência de notícias estatal Xinhua.

Dois deslizamentos de terra ocorreram em áreas separadas do distrito de Dafang. O primeiro ocorreu durante a noite em Changshi e o segundo no meio da manhã em Qingyang, na localidade de Guowa, de acordo com a CCTV.

Imagens aéreas transmitidas pela CCTV mostram um vilarejo devastado por um deslizamento de lama marrom que cobriu campos agrícolas antes de se acumular no sopé de uma montanha.

O Ministério de Gerenciamento de Emergências pediu que as equipes de resgate empregassem “todos os meios possíveis” para encontrar os desaparecidos, observando que o terreno “acidentado” da área remota torna as operações “particularmente difíceis”.

