deslizamento de geleira destrói vilarejo na suíça

Uma enorme massa de rochas e gelo de uma geleira desabou de uma montanha na Suíça na quarta-feira, 28, lançando nuvens de poeira para o céu e cobrindo de lama quase toda uma vila alpina que as autoridades haviam esvaziado no início deste mês por precaução.

Vídeos nas redes sociais e na TV suíça mostraram o deslizamento de terra perto de Blatten, no vale de Lötschental, no sul do país, com casas e prédios parcialmente submersos sob uma massa de lama marrom.

A polícia regional informou que um homem de 64 anos foi dado como desaparecido e que operações de busca e resgate envolvendo um drone com câmera térmica estavam em andamento.

“O que posso dizer no momento é que cerca de 90% da vila está coberta ou destruída, então é uma grande catástrofe o que aconteceu aqui em Blatten”, disse Stephane Ganzer, chefe de segurança da região sul de Valais, ao canal de TV local Canal9.

‘Risco de que a situação piore’

O governo regional disse em um comunicado que uma grande parte da geleira Birch, acima da vila, se rompeu, causando o deslizamento de terra que também soterrou o leito do rio Lonza, nas proximidades, aumentando a possibilidade de fluxos de água represados.

“Há o risco de que a situação piore”, disse Ganzer, aludindo ao rio bloqueado.

Ele afirmou que o exército foi mobilizado após indícios de que o movimento da geleira estava se acelerando.

Em uma entrevista coletiva, o ministro do Meio Ambiente da Suíça, Albert Rösti, lamentou “um evento extraordinário” e disse que o governo tomaria medidas para ajudar os moradores que perderam suas casas.

Nos últimos dias, as autoridades ordenaram a retirada de cerca de 300 pessoas, bem como de todo o gado, da vila, em meio a temores de que a geleira de 1,5 milhão de metros cúbicos estivesse em risco de colapso.

As autoridades locais estavam sendo mobilizadas por helicóptero e por toda a área para avaliar os danos, disse Jonas Jeitziner, porta-voz do centro de crise de Lötschental, à Associated Press por telefone.

Degelo

Os glaciologistas suíços têm expressado repetidamente sua preocupação com o degelo nos últimos anos, atribuído em grande parte ao aquecimento global, que acelerou o recuo das geleiras na Suíça.

O país alpino sem litoral tem o maior número de geleiras da Europa e viu 4% do volume total de suas geleiras desaparecer em 2023. Esse foi o segundo maior declínio em um único ano, depois de uma queda de 6% em 2022.

Em 2023, os moradores da vila de Brienz, no leste da Suíça, foram retirados antes que uma enorme massa de rochas deslizasse pela encosta da montanha, parando bem perto da comunidade. Brienz foi esvaziada novamente no ano passado devido à ameaça de um novo deslizamento de rochas./ AP

Estadão Conteúdo